Адвокат Стерненко: В пятницу готовилось оправдательное решение суда, однако его изменили...
Радио НВ связалось с адвокатом приговоренного к семи годам лишения свободы активиста Сергея Стерненко Виталием Коломийцем. Он утверждает, что судебное решение и взятие под стражу Стерненко были заготовлены "с пятницы на вторник".
"[Стерненко] взяли под стражу в комнате охраны. Все было заготовлено с пятницы на вторник. "Беркут", экипировка, <...> и секретарь судебного заседания постоянно заглядывала в окно и смотрела, приехало ли подкрепление во время оглашения [приговора]. То есть всем было известно, какое решение", - сказал он.
Обвинения в адрес Стерненко адвокат назвал "выдуманными", а показания бывшего депутата Сергея Щербича, в похищении которого и обвиняют активиста, а также эксперта МВД - "фальшивыми".
"Это политическая история, которую пытаются продать Владимиру Зеленскому, рассказывая, что якобы его активные действия против ОПЗЖ и Медведчука создают напряжение в обществе, и это напряжение следует выровнять - кого-то из активистов "закрыть", - считает Коломиец.
Суд над Стерненко: активиста заковали в наручники и отправили в СИЗО После приговора: активисты блокировали выезд из суда и не выпускали авто со Стерненко
По мнению адвоката активиста, в пятницу, 19 февраля, судьи готовили оправдательное решение, однако заседание перенесли на вторник, чтобы этого не допустить.
"Это договоренность на уровне Офиса президента и, я так понимаю, Офиса генерального прокурора", - заявил Коломиец, пообещав, что сторона защиты подаст апелляцию.
Адвокат также считает, что после оглашения приговора Стерненко должны последовать акции протеста, сообщает Новое Время.