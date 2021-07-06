Адвокати Порошенка подали до суду на президента Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали "плівок Бігуса"

Адвокати п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка подали позов до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов'язати оприлюднити всі так звані "записи Бігуса" у первісному вигляді. Про це повідомив адвокат Ігор Головань.

"Бігус має опублікувати всі "плівки"! Феєричне інтерв'ю Зеленського каналу 1+1 яскраво підтвердило очевидне припущення про причетність президентського офісу до відео BIHUS info з так званими "плівками Медведчука". Не залишило інтерв'ю сумнівів і стосовно того, що керована з президентського офісу і виконана BIHUS info акція спрямована не проти Медведчука та його співрозмовників, а виключно проти основного політичного опонента Зеленського - Петра Порошенка", - пише Головань у Facebook.

"А щодо Медведчука клоунада Бігуса і його команди більше схожа на операцію прикриття. "Розслідувачами" зроблено все для компрометації "прослушок" і створення умов визнання записів недопустимими доказами", - зазначає Ігор Головань.

Він наголошує, що Бігус не виконав своєї обіцянки опублікувати всі розмови, які в нього є.

"Замість публікації записів у тому вигляді, які Бігус і команда отримали від свого джерела (зрозуміло, що від Офісу президента, але це - гіпотеза), BIHUS info підсунуло суспільству три чергових "відосики" з монтованим- перемонтованим аудіо. І з хронометражем намагаються нас надурити. Спочатку Бігус бовкнув, що має 6 годин записів. Потім "виправився", мовляв, не 6, а 36. Насправді хронометраж трьох роликів з усіма, за твердженням Бігуса, записами складає 35 годин 9 хвилин 14 секунд", - констатує адвокат.

"Але навіть 36 годин ніяк не відповідають зітханням Бігуса типу: "Вся редакція вже який тиждень сидить і прослуховує записи". Або: "Вся наша редакція тижнями прослуховувала записи". Які тижні на 36 годин? Щоб прослухати 36 годин за один тиждень, навіть за п'ять робочих днів, треба слухати 7 годин 12 хвилин щодня. Якщо слухатимуть двоє - по 3 години 36 хвилин кожному. Втрьох - вже по 2 години 24 хвилини. А вже вся редакція досвідчених розслідувачів мала б ті жалюгідні 36 годин опрацювати за пару днів", - зауважує Головань.

"Упевнений, Бігус знову бреше. Чому? Цілком можливо, боїться замовників. Адже записи велися і в 2019 році. І там цілком вірогідно є голоси діячів чинної влади. Отже, "прослушок" значно більше 36 годин. І всі записи становлять значний суспільний інтерес, а тому мають бути оприлюднені", - наголошує адвокат п'ятого Президента.

"Тому ми подали до суду від імені Петра Порошенка позов до Президента Зеленського і Громадської організації "Том 14" з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов'язати оприлюднити всі записи у первісному вигляді", - резюмує Головань.

За матеріалами https://eurosolidarity.org