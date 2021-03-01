Активи Януковича у Швейцарії залишаться замороженими ще три роки

Активи колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення залишатимуться замороженими у Швейцарії ще три роки.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттер повідомило посольство Швейцарії в Україні.

"Сім років тому Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Віктора Януковича та його оточення у Швейцарії. Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів", - нагадали в посольстві.

В дипустанові зазначили, що з того часу швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами з питання завершення процесу повернення цих активів Україні на підставі судових рішень про їхнє незаконне походження.

"Згідно із законодавством, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками", - нагадали у посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, Федеральна рада Швейцарії 13 грудня продовжила на рік превентивне заморожування активів експрезидента Януковича та його оточення.