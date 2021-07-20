Американський дипломат відвідає Україну, щоб обговорити "Північний потік-2"

Цього тижня до України прибуде радник Державного департаменту США, щоб обговорити з Києвом проведення реформа в країні та ситуацію навколо "Північного потоку-2". Після чого американський дипломат відвідає Варшаву де продовжить обговорення запуску російського газопроводу.

Так, 20-21 липня радник Держдепу США Дерек Чолле відвідає Київ, а протягом 21-23 липня триватиме його візит до Польщі. Про це повідомляє пресцентр Державного департаменту США.

Зазначається, що Чолле продовжить дипломатичні переговори з Україною та Польщею з низки питань, включаючи наші спільні занепокоєння щодо газопроводу "Північний потік-2" та енергетичної безпеки в цілому, а також поточні реформи. У відомстві підкреслили, що представник Вашингтону зустрінеться з представниками влади для обговорення підтримки зусиль України у протидії російській агресії, а також просування економічних та антикорупційних реформ.

Зеленський в Берліні: чому переговори з Меркель закінчилися повним фіаско для України Водночас радник Держдепу отримає можливість обговорити з членами ділової спільноти економічний розвиток України. Крім того, у пресслужбі зауважили, що у Варшаві американський дипломат обговорить з вищими урядовцями та представниками суспільства й бізнесу стратегічні двосторонні й регіональні питання, спільну прихильність демократичним цінностям та інституціям.

Раніше Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів для розв'язання нагальних проблем країни. Відповідного до його пропозиції, до нового формату мають увійти питання не лише врегулювання ситуації на Донбасі, а й повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Що стосується питання російського газогону, очільник Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Німеччина повинна компенсувати Україні дефіцит безпеки в регіоні, який спровокує запуск російського геополітичного проєкту "Північний потік-2".

Між тим, одразу три кандидати на посаду канцлера Німеччини заявили, що ФРН має подбати про захист інтересів України з огляду на реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель закликав німецьку сторону вжити можливих заходів, аби знизити ризики, які для України несе газогін "Північний поток-2".