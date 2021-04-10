Anadolu: Переговори Зеленського та Ердогана тривали три години

У Стамбулі завершилися переговори президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Ердогана, повідомляє турецьке державне агентство "Анадолу".

Бесіда двох лідерів тривала приблизно три години, вона відбувалася в закритому для журналістів режимі.

Як розповідав глава Офісу президента України Андрій Єрмак каналу "Україна 24", Ердоган і Зеленський сьогодні зустрілися тет-а-тет.

Серед тем їхньої розмови - ситуація на Донбасі, двостороннє співробітництво.

"Після закінчення зустрічі почнеться засідання ради, у нас дуже велика делегація, яка представляє практично всі галузі - й економічні, і військові, дуже насичена програма, дуже хороший візит, ми вже відчуваємо, як нас тут тепло приймають. Ми відчуваємо підтримку Туреччини весь час, думаю, сьогодні буде підписано низку важливих документів", - говорив Єрмак уже після початку зустрічі двох президентів.

Зеленський із дружиною прибув до Туреччини сьогодні вранці. Візит Зеленського в Туреччину відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі та стягування російських військ біля кордону України.

Напередодні поїздки президент РФ Володимир Путін зателефонував Ердогану. Говорили, зокрема, про ситуацію на Донбасі. За матеріалами Гордон.