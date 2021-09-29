Антону Геращенко знайшли роботу - він координуватиме роботу Офісу з питань захисту бізнесу при МВС

У Міністерстві внутрішніх справ створять Офіс з питань захисту бізнесу "для більш ефективної комунікації у справі захисту підприємців", а координуватиме його роботу радник голови МВС Антон Геращенко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише "Суспільне.

"Я прийняв рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євгеній Єнін", - заявив Монастирський під час зустрічі з представниками Верховної Ради та бізнесу.

За його словами, від Нацполіції до офісу увійдуть голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв.

"Загальний контроль за роботою цієї структури лишаю за собою", - повідомив міністр.

Монастирський також додав, що захист бізнесу сприятиме залученню інвестицій, що за собою понесе збільшення податків.

Окремо він розповів, що МВС планує працювати у боротьбі з нелегальним ринком і визначив наступні пріоритетні напрямки: детінізація ринку тютюну, спирту та пального; протидія рейдерству; боротьба з контрабандою та корупцією у правоохоронній сфері; боротьба з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав.