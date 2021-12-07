Апеляційний суд Києва дозволив затримання Поклонської

Київський апеляційний суд дозволив затримання колишньої так званої прокурорки окупованого Криму Наталії Поклонської, підозрюваної в Україні у держзраді. Про це 7 грудня повідомила пресслужба суду.

У повідомленні сказано, що вчора, 6 грудня, колегія суддів розглянула апеляційну скаргу на відмову Шевченківського суду у задоволенні клопотання Офісу генпрокурора щодо затримання підозрюваної "громадянки П.".

Прокурор подав апеляцію на ухвалу слідчого судді Шевченківського суду Києва від 27 вересня 2021-го, і рішення було скасовано.

Новим рішенням суду підозрювану дозволили затримати з метою приводу для розгляду обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

У суді нагадали, що Поклонська проходить як підозрювана за статтями про дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу, про зазіхання на територіальну цілісність, про держзраду та про створення або керівництво злочинною організацією.

В 2014 році після окупації Криму Росією Поклонська перейшла на бік РФ. Із 2016-го вона була депутатом Держдуми РФ від партії Путіна Єдина Росія. У 2018 році в Україні Поклонській оголосили про підозру у держзраді та військових злочинах.

У жовтні 2021-го Росія призначила Поклонську своїм послом у Кабо-Верді. У МЗС України кажуть - сховатися не вийде навіть в Африці, і перед урядом Кабо-Верде вже поставлене питання злочинної діяльності Поклонської.

За матеріалами ЛігаБізнес Інформ.«