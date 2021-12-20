Арахамія: Імовірність розпаду монокоаліції – відсотків 10

Імовірність розпаду парламентської монокоаліції становить близько 10 відсотків, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Імовірність такого сценарію (розпад монокоаліції – ІФ) – відсотків десять. Тому що розпочинається передвиборчий цикл, і ніхто не хоче бути політичним камікадзе. Ти вийшов із партії, і на тобі одразу штамп "зрадник". Люди це так сприймають, ми бачимо в округах", - сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Проте народний депутат зазначив, що якщо все ж таки це станеться, то "доведеться створювати ширшу коаліцію, вже справжню коаліцію".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, з ким саме можливий новий формат парламентської більшості, Арахамія сказав: "Звісно, з групами".

За його словами, у фракції "Слуга народу" та парламентських груп "Довіра" і "За майбутнє" з багатьох питань бачення збігається, про що свідчать і голосування за законопроекти.

Арахамія нагадав, що якщо домовитися про коаліцію не виходить, то закон передбачає дострокові вибори до парламенту.

"Але більшість людей у цих групах та інших партіях розуміють, що багато хто з них не пройде до наступного парламенту, тому будуть змушені знайти якусь конструкцію, щоб коаліція існувала", - зазначив Арахамія.

Він наголосив, що не бачить "такої прямої фатальної загрози розвалу коаліції".