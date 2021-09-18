Арахамія натякнув Разумкову: у нас достатньо в одній фракції голосів, щоб висунути спікером будь-яку людину

Глава фракції "СН" Давид Арахамія нагадав голові ВР Дмитру Разумкову про те, що монобільшість може відправити його у відставку.

Про це він сказав Разумкову в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я просто хочу маленький тільки один акцент: спікера не вибирають, спікера делегують. І монобільшість делегує спікера Разумкова в крісло Разумкова. Про це треба завжди пам'ятати", - сказав Арахамія.

На зауваження присутніх у студії про те, що делегування відбувається шляхом проведення виборів голови ВР Арахамія відповів: "У нас же монобільшість. Я маю на увазі, що у нас достатньо в одній фракції голосів, щоб висунути спікером будь-яку людину. Офіційно, виходить, ми його вибираємо, але фактично...".

"А в попередніх парламентах як було?" - запитав на це Разумков.

"А там коаліція, там вибирає коаліція, там трошки інша історія", - відповів Арахамія.