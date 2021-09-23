Арахамія назвав точку неповернення у відносинах "Слуги народу" і Разумкова

Якби спікер Верховної Ради Дмитро Разумков був присутнім 23 вересня на засіданні парламенту і виступив проти скороченого розгляду законопроєкту про олігархів, це могло б стати точкою неповернення для відносин фракції та спікера. Про це заявив очільник фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, написала "Українська правда".

"Я спілкувався з ним і продовжую спілкуватися. Я не питав його позицію. Він дивився по телебаченню. Він не вітав [те, що закон ухвалили]. Він же мав свою позицію, здається, він казав, що не голосував би. Ми не підтримали його правку, тому він не голосував би. Нічого, ви ж бачите, і без нього нормально працюємо", - сказав Арахамія.

Він додав, що фракція наполягала б на своєму рішенні й це "була б точка біфуркації".

За словами Арахамії, фракція чекає на одужання Разумкова.

"Спікер відповідатиме на всі запитання вже після виходу із самоізоляції", - зазначив Арахамія.

10 вересня Разумков повідомив, що вдруге захворів на COVID-19.

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23 вересня Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про олігархів. За документ проголосувало 279 народних депутатів за 226 необхідних. 229 голосів дали нардепи від "Слуги народу". Один представник фракції проголосував проти.

Разумков вважає, що реєстр олігархів має створювати незалежна комісія, а не Рада національної безпеки і оборони, як це передбачено у законопроєкті. Він подавав свої правки до законопроєкту, а також звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити його. Комісія взяла до розгляду звернення Разумкова.

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що 16 вересня Арахамія під час футбольного матчу у Києві домовлявся про голоси за відставку Разумкова з бізнесменом Ігорем Коломойським.

17 вересня Арахамія спростував цю інформацію.Того самого дня він заявив, що Разумков "Не послухав думку своєї фракції, яка його висувала на місце спікера", коли скерував законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії. Увечері Разумков і Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" посперечалися під час обговорення цього рішення спікера Ради. Разумков говорив, що за посаду глави Ради "триматися не буде".

Голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Разумкову слід визначитися, чи в одному він руслі з партією щодо головних питань.

За матеріалами Гордон.