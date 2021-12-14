Арахамія не бачить сенсу в розслідуванні можливого громадянства РФ Гогілашвілі
Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не бачить великого суспільного значення у розслідуванні ймовірної наявності російського громадянства в Олександра Гогілашвілі, звільненого з посади заступника міністра внутрішніх справ.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Арахамія сказав на брифінгу за результатами засідання фракції «Слуга народу» у понеділок.
«Чесно кажучи, я не бачу такого великого суспільного значення цього процесу. Ну, був заступник, немає зараз заступника. Рухаємося далі», - відповів Арахамія на запитання, чи зацікавлена монобільшість розслідувати призначення на посаду заступника міністра внутрішніх справ людини, яка може мати громадянство Росії.
Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автомобіль зупинили й попросили показати документи.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 11 грудня заявив, що ініціює дисциплінарне провадження щодо свого заступника Гогілашвілі через події на блокпосту в Донецькій області. Він додав, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося, і «прийме відповідні управлінські рішення».
Президент Володимир Зеленський 12 грудня закликав Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом.
Кабінет Міністрів 13 грудня звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.
За інформацією деяких засобів масової інформації, Гогілашвілі має російське громадянство.