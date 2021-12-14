Арахамія не бачить сенсу в розслідуванні можливого громадянства РФ Гогілашвілі

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не бачить великого суспільного значення у розслідуванні ймовірної наявності російського громадянства в Олександра Гогілашвілі, звільненого з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Арахамія сказав на брифінгу за результатами засідання фракції «Слуга народу» у понеділок.

«Чесно кажучи, я не бачу такого великого суспільного значення цього процесу. Ну, був заступник, немає зараз заступника. Рухаємося далі», - відповів Арахамія на запитання, чи зацікавлена ​​монобільшість розслідувати призначення на посаду заступника міністра внутрішніх справ людини, яка може мати громадянство Росії.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автомобіль зупинили й попросили показати документи.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 11 грудня заявив, що ініціює дисциплінарне провадження щодо свого заступника Гогілашвілі через події на блокпосту в Донецькій області. Він додав, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося, і «прийме відповідні управлінські рішення».

Президент Володимир Зеленський 12 грудня закликав Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом.

Кабінет Міністрів 13 грудня звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

За інформацією деяких засобів масової інформації, Гогілашвілі має російське громадянство.