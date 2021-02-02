Арахамія не відкинув створення парламентської коаліції з "Батьківщиною"

Голова керівної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не відкидає можливості створення коаліції з "Батьківщиною" у Верховній Раді. Про це він заявив 1 лютого, пише "Інтерфакс-Україна".

"Із приводу коаліції ми [із лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко] нічого не обговорювали, але все можливо у країні", – сказав він.

"Слуга народу" як монобільшість ніколи не працювала в коаліції з іншими фракціями і така зміна може бути незвичною, "тому що треба буде більше питань узгоджувати один з одним", додав Арахамія.

"Що стосується потенційно коаліційної угоди з Тимошенко або з іншою фракцією чи групою, то це – відкритий діалог", – резюмував він.

Сама Тимошенко на брифінгу сьогодні у Верховній Раді теж говорила про можливість об'єднання з іншими політичними силами.

"Я вважаю, що зараз мусять зібратися всі національні сили без виключення й об'єднатися навколо того, щоб Україну повернути на шлях розвитку, відродження, становлення. [...] От навколо цього треба об'єднуватися. Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне, всеохопного об'єднання, заради того, щоб урятувати Україну і врятувати українську націю, ми будемо в цьому приймати участь", – сказала вона, брифінг транслювали на каналі Тимошенко в YouTube.

Так нардепка прокоментувала повідомлення про ймовірне створення коаліції зі "Слуги народу", групи "Довіра" і "Батьківщини" в разі, якщо після виключення з керівної фракції нардепа Олександра Дубінського її склад покине ще 15 депутатів.

Сьогодні за виключення Дубінського із фракції "Слуга народу" проголосувало 80,5% членів фракції (рішення в монобільшості ухвалюють 70% голосів). Дубінський стверджував, що його виключення призведе до розвалу фракції, але після голосування закликав підтримали його нардепів не покидати склад монобільшості.

25 січня 2021 року відбулося засідання парламентської фракції "Слуга народу", на якому президент України Володимир Зеленський, за даними ЗМІ, двічі пропонував Дубінському вийти з її складу, але той не погодився. Між президентом і нардепом сталася суперечка, писала "Українська правда".

1 січня США занесли Дубінського до санкційного списку. Під санкції також потрапили колишній прокурор Генпрокуратури України Костянтин Кулик, бізнесмен-утікач, екснардеп Олександр Онищенко, колишній український дипломат і політолог Андрій Теліженко.

За повідомленнями мінфіну США, ці фізособи пов'язані з народним депутатом України Андрієм Деркачем, щодо якого США ввели санкції у вересні 2020 року "за спроби вплинути на президентські вибори у США 2020 року".

22 січня Дубінський повідомив, що Monobank запропонував закрити його рахунки. Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк говорила в інтерв'ю "Українській правді", що особи, проти яких вводить санкції мінфін США (список OFAC), автоматично потрапляють "у систему фінансового моніторингу всіх банків цивілізованого світу". Нацбанк України попередив банки про ризики співпраці з Дубінським.

Дубінський заперечує, що спільно з Деркачем намагався вплинути на президентські вибори у США 2020 року. Він скаржився на тиск і наклеп із боку Центру протидії корупції (громадська організація зверталася до мінфіну США із закликом ввести санкції проти нардепа).

Деркач у травні, червні, липні та вересні опублікував чотири партії записів нібито телефонних переговорів п'ятого президента України Петра Порошенка, які той вів у 2015–2016 роках із різними політиками. Зокрема, було опубліковано нібито записи розмов із президентом РФ Володимиром Путіним і новообраним президентом США Джо Байденом.

На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Байдена, зокрема, обговорювали відставку тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна й одержання Києвом кредитних гарантій від США на суму $1 млрд. Деркач вважає, що Байден міг чинити тиск на керівництво України. За матеріалами Гордон.