Арахамія не виключає позачергових засідань для розгляду "земельних" поправок

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що пакет законопроєктів щодо земельної реформи буде розглянуто протягом двох тижнів, та не виключає проведення позачергових засідань задля розгляду інших законопроєктів.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це він заявив у коментарі журналістам у середу.

На репліку журналістів щодо того, що через розгляд земельних законопроєктів парламент не зможе переходити до інших питань до червня, Арахамія відповів так: "Чому до червня? Там 1200 поправок. Не так страшно, як все малюється. На два тижні воно може затягнутися".

Він не виключив проведення позачергових засідань.

"Може бути такий сценарій, що на позачергових засіданнях розглядаються інші законопроєкти", - додав Арахамія.

Верховна Рада розпочала розгляду пакету земельних законопроєктів. До них парламентарії подали понад 3 тисячі поправок і наполягають на їхньому розгляді. Народні депутати в середу продовжать розгляд у повторному другому читанні проєкту закону No2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".