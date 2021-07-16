Арахамія не виключив, що восени Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем'єра

Арсену Авакову, який нещодавно залишив посаду міністра внутрішніх справ України, восени можуть запропонувати посаду віце-прем'єр міністра України. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, передає УНН.

"Він досвічений державний діяч. Найбільш потужним він зможе бути у питаннях оборонного сектору, бо він брав участь у побудові Національної гвардії. Якщо казати про посади у міністерстві, йому треба йти на підвищення - посаду віцепрем'єра", - заявив Арахамія.

Зокрема, коментуючи звільнення Авакова, очільник фракції "Слуг народу" зазначив, що заяву перший написав на прохання президента України, при цьому, конфлікту з головою держави в нього не було.

За словами Арахамії, посаду в уряді Аваков має зайняти не нижче, ніж віце - прем'єр-міністра. При цьому, він вважає, що для посади прем'єр-міністра "шанси є мінімальними".

Голова фракції "Слуг народу" також зазначив, що новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вирішив "умовно на місяць зникнути з інформаційного простору", для того, щоб провести аудит з напрацювань, та через місяць дати пресконференцію з приводу своєї діяльності.

15 липня Верховна Рада підтримала відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Про відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ стало відомо 13 липня.

Зокрема, під час засідання фракції "Слуга народу" 13 липня Президент України Володимир Зеленськии запропонував голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. І "слуги" підтримали цю пропозицію.