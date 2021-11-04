Арахамія не виключив відставку ще двох міністрів

Верховна рада може відправити у відставку ще двох міністрів уряду Дениса Шмигаля.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у четвер, 4 листопада, у кулуарах Ради, передає Інтерфакс-Україна.

"Дві є (відставки міністрів - ред.). Але ж ви знаєте добру традицію, що я вам не скажу (про кого саме йдеться - ред.) до останнього моменту", - сказав він журналістам.

На питання, коли Рада може розглянути ці кадрові питання, Арахамія відповів: "Через пів року".

Напередодні Верховна рада звільнила міністра оборони Андрія Тарана, голову Мінстратегпрому Олега Уруського, голову Мінекології Романа Абрамовського та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка.

Сьогодні Рада призначила чотирьох міністрів: Олексія Резнікова міністром оборони, Ірину Верещук головою Мінреінтеграції, Павла Рябікіна головою Мінстратегпрому, а Юлію Свириденко міністром економіки.

Тимчасовим головою Мінекології Кабмін призначив Руслана Стрільця. За матеріалами "Слово і діло".