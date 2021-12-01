Арахамія – про «держпереворот»: Думаю, нас усіх чекають цікаві новини

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що за декілька тижнів будуть "цікаві новини" від Служби безпеки України щодо розслідування справи про можливу організацію державного перевороту.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Давайте дамо декілька тижнів Службі безпеки України. Я думаю, що нас усіх чекають цікаві новини", – сказав політик.

За його словами, наразі ознак державного перевороту у країні немає.

26 листопада під час пресмарафону Президент Володимир Зеленський заявив, що в українських спецслужб є інформація про підготовку на 1-2 грудня спроби державного перевороту в Україні і про переговори представників України та РФ щодо можливої участі у цьому Ріната Ахметова.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.