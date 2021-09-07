Арахамія про ротації в Кабміні: Планується три-чотири кадрових заміни

У Кабінеті Міністрів України планують здійснити ротацію трьох-чотирьох міністрів, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Планується три-чотири кадрових заміни. Але ми не будемо їх анонсувати наперед, тому що це може нашкодити певному міністерству, тому що наступного ж дня після того, як журналісти дали заголовки про те, що такий-то міністр іде, його вже ніхто не слухається, він не може виконувати своїх обов'язків фактично. А часовий лаг між новинами і рішенням, він може бути дві-три тижні, можливо, навіть і місяць", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

Водночас він зазначив, що фракція ще півтора місяця тому розпочала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.

На уточнювальне запитання про те, що нібито генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв може очолити Міністерство оборони України, Арахамія відповів, що поки що такої інформації немає.

"Немає такої інформації. Він працює головою "Укроборонпрому", де реально рекордні результати за кілька років: зростає експорт, зайнятість, зарплати виплачуються співробітникам, нова продукція починає випускатися. Він на своєму місці, він нікуди не рветься. Наразі ось активна медіакампанія якась: на нього бруд намагаються лити. Зазвичай це завжди пов'язано з тим, що місце міністра якогось звільняється і навколо цього всіх потенційних кандидатів починають змітати", - пояснив він.

Голова фракції наголосив, що це неправильна стратегія й у такий спосіб ніколи не вдасться знайти підходящих кандидатів, тому що "більшість людей нормальних, яких ми хочемо, вони відмовляються йти в міністерство".

"Тому що якщо людина, наприклад, у бізнесі, вона говорить: "У мене все добре, у мене хороша зарплата, хороша репутація, мене у Facebook люди лайкають, не матюкають. Щойно стану чиновником, наступного ранку я вже погана людина", - уточнив Арахамія.

Водночас він спростував інформацію про можливе звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Його ж тільки призначили... Якби хтось і хотів, то це виглядає безглуздо. Ні, не думаю, що це можливо", - сказав парламентарій.

Він також зауважив, що у фракції "ретельно записали" перші кроки Монастирського на посаді, заявлені ним на першій прес-конференції, для того щоб "все-таки виконувалася традиція між обіцянками і діями".

"Я відразу ж попереджав Дениса Анатолійовича як нашого колегу по-дружньому, щоб він був готовий до того, що ми через півроку-рік будемо питати про виконання обіцянок, даних публічно, і це може стати підставою для кадрових рішень", - додав Арахамія. за матеріалами інтерфакс-Україна