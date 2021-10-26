Арахамія прокоментував слова Данілова про "жорстку президентську республіку"

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прокоментував висловлювання секретаря РНБО Олексія Данілова щодо того, що Україні необхідна жорстка президентська республіка, зауваживши, що це його особиста позиція.

Таку думку Арахамія висловив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це особиста позиція пана Данілова. Наскільки мені відомо, він це ні з ким не погоджував. Це його особиста думка... Мені здається, що ці слова пана Данілова не мають ніякої кампанії", - підкреслив голова фракції парламентської монобільшості.

Арахамія також наголосив, що питання форми державного правління мають вирішуватися виключно на всенародному референдумі. Водночас Арахамія зазначив, що наразі в суспільстві немає дискусій щодо цього питання.

"Якщо в суспільстві є така потреба - це можна вирішувати за рахунок референдуму. Але наскільки мені відомо, навіть дискусії і потреби такої в суспільстві немає", - сказав парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виступає за жорстку президентську республіку.

24 червня 2021 року Президент Володимир Зеленський висловив думку, що в Україні де-юре парламентсько-президентська форма правління, але де-факто - президентсько-парламентська.

Він також зазначив, що вважає Раду національної безпеки та оборони одним із видів своєї зброї для проведення змін в Україні.