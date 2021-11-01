Арахамія: Рада 3 листопада розгляне кадрові зміни в уряді

Верховна Рада планує на засіданні 3 листопада розглянути декілька кадрових питань, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, цих питань "справді багато". Які саме кадрові зміни плануються - Арахамія не уточнив.

Раніше спікер Руслан Стефанчук заявив, що цього тижня парламент розгляне низку кадрових призначень, і попросив апарат Верховної Ради підготувати необхідні для цього документи.

1 листопада представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що заяви про відставки написали віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський і віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За даними ЗМІ, Резнікова планують призначити на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.

19 жовтня стало відомо, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку. За матеріалами Радіо Свобода