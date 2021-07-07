Арахамія заявив, що 'Слузі народу' треба переймати досвід Компартії Китаю

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що принципи президентської партії України та Компартії Китаю в багатьох аспектах збігаються. Втім, Україні ще треба повчитися багатьох речей у Китаю.

Давид Арахамія зазначив: і "Слуга народу", і Компартія Китаю за девіз мають служіння народу. Заяви глави фракції про Китай опублікувала найбільша в Китаї інформаційна агенція.Арахамія хвалить Компартію Китаю

Як передають його слова ЗМІ, Арахамія високо оцінив той факт, що Компартія Китаю представлена ??в кожному населеному пункті країни. Попри на її масштаби. Він зазначає - цей досвід неодмінно потрібно переймати "Слузі народу".

Глава президентської фракції розповів: рік тому прочитав російською мовою книгу керівника Китаю "Сі Цзіньпін про державне управління". Зізнається - вона справила на нього сильне враження і він хотів би, щоб роботу видали українською мовою і з нею ознайомилися люди дотичні до бізнесу і політики.

На його думку, "китайське диво" стало можливим завдяки довгостроковій стабільності проведеної Компартією політики.

Арахамія зазначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю щодо економічного розвитку. За його словами, те, що в КНР за кілька днів звели лікарню, звучать для українців як наукова фантастика. Оскільки в Україні за такі терміни можна хіба що прийняти рішення про реалізацію проєкту та підготувати документацію.Партнерство Китаю і України

За 10 років відносин стратегічного партнерства Україна і Китай змогли досягти видатних результатів в різних областях співпраці, сказав Арахамія.

Глава політради "Слуги народу" зазначив, що Китай становить інтерес для багатьох українських туристів. Зараз Україна веде переговори з китайською стороною про відновлення прямого авіасполучення між двома країнами.

Китайські вакцини і тиск на Україну:

В американських ЗМІ з'явилася інформація, що у червні 2021 року Китай натиснув на Україну, погрожуючи не надіслати чергову партію вакцин проти COVID-19.

Предмет шантажу – міжнародна заява про порушення прав людини у Китаї. Україна мала відкликати свій підпис із документу, який ухвалили на засіданні Ради ООН із прав людини у Женеві.

Заява стосувалася того, що де китайська влада начебто чинить репресії уйгурів і мусульман.

Зрештою Україна справді відкликала свій підпис.

За матеріалами https://24tv.ua/