Арахамія зізнався, що його дружина має офшор на Сейшелах

Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія раніше володів офшорними компаніями, одна з яких тепер належить його дружині. Політик бачить в офшорах не лише негативні аспекти, а й позитивні.

У такий спосіб нардеп прокоментував розслідування Pandora Papers у кулуарах Верховної Ради.

"Я ще не передивився (розслідування - ред.), але там історія, якій 9 років, коли це було в бізнесі… У мене, до речі, теж були офшори, я навіть в декларації тепер маю на дружині один офшор на Сейшелах, це нормальний процес. Є негативна сторона офшорів, і є позитивна сторона", - сказав він.

За словами Арахамії, позитивна сторона полягає в міжнародній юрисдикції. Сьогодні Європарламент розгляне офшорний скандал Зеленського в межах розслідування Pandora Papers

"Якщо ви подивитеся перших 100 мільярдерів світу, ви побачите, що майже в кожного є офшорна компанія, на якій зберігається якесь майно, яке може бути захищено завдяки британському праву, наприклад. У цьому позитив", - пояснив "слуга".

Негативний же момент у потенційних маніпуляціях з податками.

"З цим треба боротися. І я нагадую, що тільки "Слуга народу" за ці 30 років ухвалила законопроєкт 1210 антиофшорний, який запрацює з 1 січня. Річ у тім, що вам не потрібно позбавлятися чи приховувати. Ви офіційно маєте показати, що у вас є компанія, і якщо ви не сплатили податки в Україні, ви маєте їх сплатити. І тоді не буде негативної сторони офшорів, а залишиться тільки позитивна. У цьому й полягає цивілізований процес роботи з компаніями в таких юрисдикціях", - зазначив Арахамія.

Така позиція нардепа обурила численних політиків і блогерів, які не забарилися з реакцією:

Нагадаємо, автори міжнародного розслідування Pandora Papers заявляють про розсекречення офшорів у понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів, зокрема й чинних президентів, а також у 300 міністрів, суддів, мерів та інших держслужбовців.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Зазначимо, що П'ятий Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що міжнародні фінансові злочини президента Володимира Зеленського та його партнера - олігарха Ігоря Коломойського, про які повідомили світові медіа, не розслідують в Україні.

Раніше в Києві намагалися зірвати показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського "Офшор 95" через дзвінок з погрозами, який надійшов в КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він з СБУ.

Варто зазначити, що в розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів Pandora Papers фігурують також люди з близького оточення чинного президента Росії Володимира Путіна.

За матеріалами Прямий канал.