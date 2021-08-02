Арестович анонсував продовження заміни кадрів у керівництві силових відомств

Кадрові перестановки в керівництві силових відомств продовжаться.

Як передає Укрінформ, про це в програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Він пояснив причини проведених в липні замін посадових осіб у силових та військових відомствах.

"Президент, коли прийшов на посаду верховного головнокомандувача, поставив керівникам відповідних відомств завдання. Дорожні карти, план реформ, пункти та положення, які вони повинні були реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їх діяльності на постах. Винесені персональні кадрові рішення, і підібрані люди, які наступний етап завдань можуть здійснити більш ефективно", - сказав спікер української делегації в ТКГ.

Арестович спрогнозував, що кадрові ротації продовжаться.

"Я думаю, [це були] не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - зазначив він.

Раніше народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. За матеріалами Укрінформ.