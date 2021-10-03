Арестович назвав "камінь спотикання" нового обміну утримуваними особами з бойовиками на Донбасі

Новому обміну утримуваними особами з бойовиками на Донбасі заважають спроби Кремля добитися визнання "республік" українською владою. Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомив 3 жовтня позаштатний радник глави Офісу президента, спікер української делегації у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

"Каменем спотикання є бажання Кремля удати, що вони не сторона конфлікту. І зробити все, щоб Україна визнала так звані республіки як одну зі сторін конфлікту. Все. Іншого каменю спотикання не немає", - сказав він.

За словами позаштатного радника глави ОП, списки вже підготовлено.

"Вони прекрасно відомі обом сторонам. І це відомо посередникам від ОБСЄ. І Шарлотта Реландер, координаторка гуманітарної підгрупи, дуже багато робить для того, щоб обмін відбувся, і щоби КПВВ запрацювали. Але натикається на все ту ж позицію Кремля", - пояснив Арестович.

Він підкреслив, що українська сторона готова до обміну.

"Ми минулого тижня добровільно віддали тіло одного із загиблих членів незаконних збройних формувань його матері, яка перебуває у складному стані здоров'я, і попросила повернути сина. Ми повернули. Тобто Україна робить свої кроки в гуманітарному напрямі для того, щоби нормалізувати ситуацію, і відкрити КПВВ, і обмінятися полоненими. Але позиція Москви незмінна: у вас там, в Україні, конфлікт, тому вирішуйте все безпосередньо з так званими ЛНР і ДНР", - зазначив Арестович. За матеріалами "Гордон".