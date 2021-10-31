Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович зізнався, що його погана звичка - говорити зайве.

Про це йшлося у прямому ефірі Україна 24 ввечері, 29 жовтня.

На запитання ведучої, чи жалкує Арестович про свої заяви, навіть коли вони спричиняють скандал, він відповів: "Ніколи не жалкую".

А на запитання про погану звичку заявив: "Ляпати зайве".

Також спікер української делегації у ТКГ зазначив, що повертатися у театр не планує.