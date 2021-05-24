Аудиозапись переговоров белорусского авиадиспетчера с экипажем авиакомпании Ryanair появилась в широком доступе

В Сети обнародовали отрывок переговоров авиадиспетчера аэропорта Минска с экипажем самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич.

В Минске по приказу Лукашенко посадили пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционного блогера Протасевича - все подробности

Фрагмент разговора появился в Telegram-канале белорусского Еврорадио.

Разговор происходил на английском языке. Ниже приводится фрагмент разговора диспетчера и пилота самолета.

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда поступила информация о минировании? Где вы нашли эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении e- mail.