Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав заяву про звільнення після понад шести років перебування на цій посаді, повідомив МВС 13 липня.

Воно не розкрило жодної причини рішення Авакова. Відставку повинен прийняти парламент країни, Верховна Рада.

Аваков був суперечливою фігурою в Україні протягом свого перебування на посаді, який в останні роки стикався із закликами піти з посади, в тому числі у 2020 році.

Критики вже давно звинувачували міністра в тому, що він не зміг приборкати зловживань з боку поліції, провести реформи та забезпечити правопорядок в країні за роки свого перебування на посаді. Але президент України Володимир Зеленський підтримав Авакова, назвавши його "дійсно потужним міністром".

Аваков не вказав причину своєї відставки.

"До Верховної Ради України. Відповідно до частини 1 статті 18 Закону "Про Кабінет Міністрів" прошу прийняти мою відставку з посади міністра внутрішніх справ України", - написав він.

Закон, на який посилається Аваков, дозволяє члену Кабінету Міністрів добровільно подати у відставку, на відміну від звільнення прем'єр-міністром.

Він також опублікував у Facebook свою фотографію, дякуючи своїй команді та "кожному офіцеру та чиновнику" за їх роботу.

Він був призначений керівником Міністерства внутрішніх справ після Євромайдану у 2014 році, коли масові протести скинули промосковського президента Віктора Януковича і його уряд, який, як вважали, був пронизаний корупцією. Аваков пережив кілька змін уряду і два президентства.

За цей час його влада виросла настільки, що він став другою найвпливовішою людиною в країні після президента.

Бувши міністром внутрішніх справ, він контролював більшість правоохоронних органів України - від Національної поліції до місцевих відділів поліції, а також Національну гвардію. Прикордонна служба, берегова охорона, Міністерство з надзвичайних ситуацій і Міграційна служба також знаходяться під контролем Міністерства внутрішніх справ.

За матеріалами Radio Free Europe/Radio Liberty