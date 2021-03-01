Аваков назвав умову свого прем'єрства

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив, що для того, щоб претендувати на пост прем'єр-міністра, його партія повинна виграти вибори до Верховної Ради.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, відповідаючи на питання про свої прем'єрські амбіції. "А чому я повинен мати такі претензії? Я що, виграв вибори? Моя партія прийшла номером один або два? Вибори виграв Зеленський, його партія прийшла номером один. Питання про прем'єрство - це питання того, хто виграв на виборах. Ось так я до цього ставлюся", - відповів міністр.

Також він визнав, що президент Зеленський йому посаду прем'єра не пропонував. За матеріалами UA.NEWS