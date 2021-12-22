Аваков прокоментував скандал зі "слугою" Галушком: "Не єдиний епізод"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що обговорював з керівництвом фракції і профільного комітету поведінку народного депутата "Слуги народу" Миколи Галушка, який втрапив у скандал через поведінку щодо поліцейського.

У коментарі УП колишній посадовець сказав, що говорив про нього з головою фракції СН Давидом Арахамією, а також на той час головою комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денисом Монастирським (який нині є главою МВС).

За словами Авакова, цей епізод грубого спілкування депутата Галушка з правоохоронцем, який стався рік тому, але став відомим тільки зараз, не єдиний.

"Жодної таємності в цих бесідах і жодних особливих побажань до цього депутата, крім пристойної поведінки, ніколи не було! "Я цього депутата в очистку не призначав" (с) - відповідальність за якість та моральний рівень депутатів несе та політична сила, яка приводить їх до парламенту! До речі, розуміючи рівень та манеру спілкування пана Галушка, я ніколи з ним особисто не контактував. Профілактикою з ним займався один із заступників міністрів, який, згідно зі своїми посадовими обов'язками, взаємодіяв із парламентом", - зазначив Аваков.

Він додав, що водій авто Галушка, який порушив ПДР і за це був зупинений поліцією, визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання.

"Ще раз наголошу на єдиному і очевидному висновку, який слід зробити з цієї історії: перед законом всі рівні, немає ні особливих, ні недоторканних, немає тих, кого не повинна оглядати поліція, немає тих, хто має право порушувати закон. Це стосується всіх: президента, міністра, колишнього міністра, простої людини - всіх! Тільки тоді буде справедливість та порядок і не буде таких скандалів", - прокоментував Аваков.

22 грудня "Українська правда" опублікувала відео, на якому Микола Галушко обматюкавав поліцейських за зупинку його автомобіля.

42-річний Галушко - член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук заявила, що оприлюднення відео з депутатом Миколою Галушком може бути пов'язане з тим, що депутат літом голосував за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Таким чином це нібито може бути "помстою".

У вересні 2021 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час одного з ефірів заявив, що Аваков може бути причетний до того, що депутати від владної партії "різко стали наркоманами за кермом" в останній тиждень його перебування на посаді. За матеріалами LB.ua