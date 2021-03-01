Аваков розповів, коли Україна постачатиме воду до Криму

Доки Крим окупований Росією, Україна не повинна постачати туди воду.

Про це в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Україна 23 роки поставляла воду до Криму. 80% води Україна доставляла до Криму каналом Це йшло для потреб населення і всього іншого. Це - гігантська інженерна робота, вона коштовна. А зараз ми повинні доставляти воду для контингенту російських військ та розгорнутих ракет? Ми несемо за це якусь відповідальність, маємо якісь обов'язки? Україна не повинна доставляти воду до Криму до того часу, доки Крим не повернеться до складу України", - сказав Аваков.