Авакова змінить... людина Авакова?

Що нового відомо про Дениса Монастирського, який може очолити МВС

Новина про відставку Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова буквально за декілька годин сколихнула весь український медіапростір. Вдруге, широкого резонансу набула інформація про ймовірно нового очільника МВС: ним виявився нардеп "Слуга" та голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності, Денис Монастирський.

Що відомо про претендента на пост міністра та як саме він пов'язаний з соратниками та із самим Арсеном Аваковим, читайте у матеріалі ІА "Вголос".

Життя до "Слуги народу"

Денис Монастирський, якого Володимир Зеленський планує призначити на посаду Міністра внутрішніх справ замість "вічного міністра" Арсена Авакова, народився у м. Хмельницький. Там він закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, а згодом - став кандидатом юридичних наук.

До 2007 року тоді ще майбутній депутат займався науковою діяльністю та навіть був доцентом у рідному університеті. А протягом наступних десяти років свого життя Денис Монастирський поринув з головою у юридичну сферу.

"Команда Зеленського" та зв'язок з Антоном Геращенком

Поліція та політика з'явились у житті Дениса Монастирського ще до "Слуги народу". Як відомо, у 8 скликанні Верховної Ради, Денис Монастирський був помічником-консультантом народного депутата Антона Геращенка, який сьогодні є правою рукою та заступником голови МВС.

У 2019 році, Денис Монастирський став експертом з питань реформування правоохоронної системи у "Команді Зеленського". Згодом, на парламентських виборах 2019 року, був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". А вже у парламенті став очільником комітету з питань правоохоронної діяльності.

Як голосує у Верховній Раді?

Журналістам "Вголосу" вдалось з'ясувати, що Денис Монастирський неодноразово потрапляв у базу проєкту Центру протидії корупції "Серпом по рейтингу" та має вже 15 "зашкварів" у своїй політичній діяльності.

Зокрема, за інформацією, оприлюдненою на сайті, нардеп та голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності не підтримав акцій на захист Стерненка та голосував за "Постанову про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України".

"Примітно, що вони (ред, - депутати, що проголосували за постанову) натомість жодним чином не звернули увагу на вимоги, з якими протестувальники зібралися на Банковій того дня, обурені суддівським свавіллям в країні. Також вони послідовно ігнорують реакцію суспільства на те, що одну з найвищих посад в ОП обіймає Олег Татаров - колишній посадовець МВС. Під час Революції гідності він був заступником керівника Головного слідчого управління МВС, саме він на брифінгах повідомляв про затримання учасників протесту та висував їм ультиматуми", - зазначається на сайті "Серпом по рейтингу".

Окрім цього, претендент на посаду Міністра внутрішніх справ був ініціатором законопроєкту про послаблення покарання за брехню в електронних деклараціях.

"До рішення КСУ, яке знищило відповідальність за недостовірні дані в е- деклараціях, посадовцю загрожувала в'язниця за брехню в декларації на суму більше 500 тис. грн. Щоб відновити покарання, депутати ініціювали законопроєкт, в якому всього лише пропонують карати штрафами і громадськими роботами", - пише ресурс "Серпом по рейтингу".

До "зашкварів" Дениса Монастирського проєкт "Серпом по рейтингу" відносить також те, що у 2020 році він підтримав, аби Арсена Авакова залишили у оновленому складі уряду.

А ще, Денис Монастирський проголосував за фейкове зняття недоторканості. Зокрема, йдеться про законопроєкт No 2237, який мав зняти з депутатів недоторканість, утім, правки, які внесли до нього, лише її посилили.

"Документ мав на меті скасувати депутатську недоторканість, а натомість зберіг та навіть посилив її. Серед його "фішок", наприклад, монополія генпрокурора на відкриття кримінальних проваджень щодо нардепів. Крім того, він містить вимогу обов'язкової присутності депутата під час розгляду клопотань слідчих у суді (вони можуть стосуватися, наприклад, арешту майна, тож це майно не можна буде арештувати без попередження парламентаря про суд). Одразу після ухвалення проти законопроєкту виступили НАБУ та САП, закликавши президента його ветувати", - кажуть у "Серпом по рейтингу".

Міняємо шило на мило?

Менш відомими фактами з життя кандидата на посаду Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського поділився на своїй Facebook-сторінці громадський активіст Роман Сініцин.

Він наголосив на тому, що у 2018 році Денис Монастирський був аналітиком Українського інституту майбутнього, співзасновником та ідейним натхненником створення якого є чинний заступник Міністра внутрішніх справ - Антон Геращенко.

За його словами, саме через це претендент на посаду очільника МВС є людиною Авакова. Він вважає, що несподіване рішення про його відставку свідчить про те, що він збирається "піти в тінь", але далі впливатиме на всі процеси в міністерстві.

"Змінність влади і еліт у будь якій системі - запорука розвитку і сталого функціонування цієї системи в інтересах суспільства, а не в інтересах саши авкова, котвіцкого і боцмана з чеботарем. Але схоже на те, що чорт (ред, - Аваков) просто піде в тінь, зберігши свій вплив на цілий ряд процесів в цьому відомстві та й у інших теж. А по Денису Монастирському, скоро викотимо більше факапів і "так, а він ж аваковский"...", - пише Роман Сініцин у своєму дописі.

Додамо, вже у четвер, 15 липня, у Верховній раді голосуватимуть за відставку Арсена Авакова з посади Міністра внутрішніх справ. Голосування за призначення Дениса Монастирського на посаду нового міністра у п'ятницю наступного дня. За матеріалами vgolos.com.ua