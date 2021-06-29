Авіатроща літака МАУ: Іран може ініціювати у вересні новий раунд переговорів

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін очікує запрошення Ірану на новий раунд переговорів у справі збиття українського "Боїнгу" рейсу PS752 в небі над Тегераном 8 січня 2020 року після виборів і формування уряду в Ірані у другій половині вересня.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Після виборів президента цієї країни можна очікувати завершення формування нового іранського уряду десь у другій половині вересня, і відтоді будемо очікувати запрошення нас всіх до Тегерана на новий раунд переговорів", - зауважив Єнін.

Заступник міністра звернув увагу, що згідно з конвенцією Іран зобов'язаний запросити Міжнародну групу з координації допомоги жертвам рейсу PS752 на переговори для врегулювання цього спору.

"Адже ми розглядаємо саме переговори як єдиний актуальний на сьогоднішній момент інструмент врегулювання цієї ситуації. Тобто м'яч на боці Ірану", - акцентував посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

20 лютого 2021 року в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу українського літака.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як "ворожу ціль". В МЗС України зміст документа назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".