Азаров подав до суду на СБУ і РНБО через санкції

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, який після Революції гідності 2014 року втік до Росії, оскаржив санкції Ради національної безпеки і оборони. Його позов зареєстровано в Окружному адміністративному суді Києва.

На сайті суду повідомляється, що Азаров позивається до СБУ і РНБО, вимагаючи скасування накладених санкцій.

"Серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов'язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р, введеного в дію Указом Президента України від 9.04.2021р. No151/2021. Також Микола Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття Рішення про скасування санкцій відносно нього та зобов'язати РНБО України прийняти таке рішення", - йдеться в повідомленні.

Суд вирішує, чи відкривати провадження в цій справі.

Нагадаємо, що на засіданні 19 березня 2021 року РНБО вирішила застосувати персональні санкції проти низки колишніх українських топчиновників, серед яких Віктор Янукович, Микола Азаров, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник, Ігор Соркін тощо.

У серпні 2021 року він повідомив, що подав до суду на РНБО у зв'язку з "порушенням конституційних норм", яке "уже не має кордонів".

Азаров був прем'єром України з 2010-го по 2014 рік. Після Революції гідності він покинув країну і зараз живе в Росії.

Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, пов'язаних з розтратою державних коштів. Крім того, у березні 2021 року Азарову повідомили підозру в державній зраді у справі про "харківські угоди" (продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ), а потім заочно арештували. За матеріалами LB.ua