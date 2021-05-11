Баканов: Російські спецслужби змінили підхід до вербування українців

Російські спецслужби змінили тактику в спробах залучення до роботи на себе українських громадян. Про це повідомив керівник Служби безпеки Іван Баканов, передає пресслужба СБУ.

За його словами, спецслужби РФ змінили підхід до вербування - тепер вони намагаються залучити до співпраці не лише чиновників, а й більш широке коло українців.

"Сьогоднішня Росія за своєю суттю є державою-спецслужбою. І будь-який напрямок зовнішньої політики РФ - не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій. Лише щодо України з території Росії працюють близько 7000 працівників", - сказав голова СБУ.

Баканов пояснив, що метою підривної роботи РФ є не лише підтримка ресурсами збройного конфлікту на сході, а й системне перешкоджання зміцненню нацбезпеки України. Воно, зокрема, проявляється у створенні агентурних мереж, зриві міжнародної допомоги, провокації масових протестів й активній пропаганді.

8 травня СБУ повідомила про викриття мережі інтернет-агітаторів і ботоферми в Одесі, що поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі і пропаганду сепаратизму.

9 травня СБУ викрила розповсюджувачів антиугорських листівок на Закарпатті, які діяли на замовлення російських кураторів. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ