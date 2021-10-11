Баланс безпеки в Чорному морі буде відновлено, попри незгоду Росії, - Кулеба

Відновлення балансу безпеки в Чорному морі, який був порушений у зв'язку з окупацією Криму, буде відновлено, попри на різні підходи країн Чорноморського регіону.

Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша спільна мета, і всі країни Чорноморського регіону, крім Росії, погоджуються, що потрібно відновити безпековий баланс в Чорному морі. Незаконна окупація Росією Криму, мілітаризація півострова, агресивні дії Росії в Чорному морі цей баланс порушили. Є різні ідеї, як це зробити, різні підходи, але я переконаний, що ми все ж таки дійдемо до цієї спільної точки. Бо сама логіка процесу вказує на неминучість необхідності об'єднання зусиль", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна для гарантування безпеки Чорного моря виступає за об'єднання зусиль країн НАТО, які мають вихід до Чорного моря, а також України, Грузії і Молдови. Однак "готовності робити це прямо зараз у деяких партнерів немає".

"Але я переконаний у правильності цієї ідеї і її неминучості, з огляду на зростання агресивності дій Росії в Чорноморському регіоні", - підкреслив міністр.