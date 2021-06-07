Байден не відмовлявся від зустрічі з Зеленським через зміну топів у "Нафтогазі", - експерт

Інформація про відмову президента США Джо Байдена зустрічатися у Вашингтоні з Володимиром Зеленським через зміну керівника "Нафтогазу" - не має офіційного підтвердження і є маніпуляцією.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, про подібну зустріч у Вашингтоні мова й не йшла.

"Інформація (у ЗМІ про відмову Байдена від зустрічі із Зеленським, - ред.) з'явилася сьогодні вранці, і там мова про те, що було раніше, там говориться - нібито готувалася зустріч у Вашингтоні. Але Вашингтон не може просто так організувати візит. Зустріч на такому рівні з робочим візитом узгоджується набагато раніше, підготовка та узгодження зустрічі займає кілька місяців. Якщо дивитися за хронологією - зміна керівництва НАК "Нафтогаз" відбулася в кінці квітня, а зустріч Байдена і Путіна узгоджена була в кінці травня, і після цього почалося обговорення майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена", - зазначив Володимир Фесенко.

Політолог переконаний, що така зустріч точно не може бути пов'язана зі зміною керівника "Нафтогазу".

За його словами, офіційно ніякого повідомлення про скасування плану зустрічі Байдена і Зеленського не було. І мова сьогодні йде про організацію такої зустрічі в Європі під час турне Джо Байдена по ЄС, де у нього буде зустріч на саміті НАТО і на саміті "Великої сімки".

"Швидше за все, це (новини про відмову зустрічатися з Зеленським, - ред.) - банальний і примітивний піар лобістів Коболєва. США раніше озвучували критичні тези про НАК "Нафтогаз", але вони були не про Коболєва, а щодо продовження реформи корпоративного управління. Так що це все банальний піар лобістів Коболєва, маніпуляція, і у мене в цьому немає ніяких сумнівів", - резюмував Фесенко.

Нагадаємо, у понеділок, 7 червня, відбудеться телефонна розмова президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Зеленський поговорить з Байденом перед зустріччю президентів США і Росії в Женеві.

Відзначається, що перш за все, Зеленський і Байден будуть обговорювати питання, що стосуються ситуації на українському східному кордоні і "в цілому по спектру українсько-російських відносин".