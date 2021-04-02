Байден підтримує Україну та очікує нагоди знову відвідати країну

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що очікує нагоди знову відвідати Україну, й запевнив у своїй підтримці в питаннях реформування країни, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Президент Байден підтримує Україну в усьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський у питаннях реформування країни. Джо Байден додав, що чекає можливості знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", - написав Єрмак на сторінці у Facebook.

Раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із президентом США Джо Байденом заявив про те, цінує підтримку США й має намір серйозно проводити реформування країни.

"Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", - зазначив Зеленський у своєму Twitter за підсумками переговорів із президентом США.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.