Байден підтвердив відсутність перепон для контактів із Зеленським - радник Президента України

Запрошення Володимиру Зеленському від Джо Байдена відвідати Білий дім демонструє стовідсоткову конструктивність відносин між Україною і США та відсутність будь-яких перепон для контактів двох лідерів.

Про це заявив радник Президента України з питань співпраці зі США Енді Мак у коментарі, переданому Укрінформу.

Зокрема, зазначив він, «сьогодні українські медіа зробили велику, але порожню сенсацію з нічого: американське видання поширило припущення з посиланням на непідтверджене анонімне джерело про те, чому не заплановано особистої зустрічі Президентів України та США. Нібито це мало якесь відношення до зміни керівництва Нафтогазу».

За словами радника Президента, «це ніколи не мало будь-якого офіційного підтвердження чи хоча б певного базування на відкритій заяві будь-кого з посадових осіб, цього ніколи не було в публічній чи непублічній комунікації між нашими державами на будь-якому рівні». Тим більше, як додав Мак, за два дні після зміни у Нафтогазі держсекретар Ентоні Блінкен офіційно заявив про офіційний візит до Києва - і цей візит успішно відбувся. «Але оскільки це виглядає скандально, різні медіа в Україні поставили це у заголовки», - констатував радник Президента України.

Водночас він наголосив, що сьогодні це було спростовано в найкращій з можливих способів.

«Під час розмови президентів України та США Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати у липні Вашингтон. Це демонструє стовідсоткову конструктивність відносин між нашими державами та відсутність будь-яких перепон для контактів двох лідерів, які періодично «вкидаються» в українські медіа чи поширюються там», - підкреслив Мак.

Як повідомлялося, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім цього літа.

За словами помічника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, ця розмова була запланована як спілкування з українським лідером перед тим, як Байден вирушить до Європи та зустрінеться з Володимиром Путіним у Женеві.

Раніше у понеділок, 7 червня, видання Axios із посиланням на нібито джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва Нафтогазу. За матеріалами Укрінформ.