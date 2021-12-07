Байден після розмови з Путіним переговорить із Зеленським, - ОП

Сьогодні президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть телефонну розмову. Потім американський лідер зідвониться з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном напередодні запланованих переговорів Байдена з Путіним.

Зеленський наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. У цьому зв'язку було обговорено кроки, які Україна здійснює та має намір здійснити для його активізації.

Володимир Зеленський також поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на кордонах України.

"Було також домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії", - йдеться у повідомленні ОП.