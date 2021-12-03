Байден пригрозив Путіну заходами, які ускладнять агресивні плани Росії проти України

На тлі концентрації 100 тисяч російських військ біля українських кордонів та в окупованому Криму президент США Джо Байден у п'ятницю заявив про підготовку комплексу заходів, які максимально ускладнюють для Росії реалізацію агресивного сценарію дій проти України.

"Я збираю разом те, що, як я думаю, буде найбільш всеосяжним і значним набором ініціатив, які дуже, дуже ускладнять для Путіна зробити те, що, як люди побоюються, він може зробити. Прямо зараз це знаходиться у розробці", - сказав Байден у відповідь на прохання прокоментувати обстановку навколо України.

Американський президент відзначив, що підтримує постійний контакт з європейськими союзниками США та Україною щодо ситуації, що складається.

Раніше колишній перший заступник глави АП Росії Владіслав Сурков опублікував нову статтю, в якій натякнув: Росія не відмовиться ані від агресії проти інших країн, ані від своїх імперських амбіцій.

У геополітичній грі, що розгорнулася, ставки високі для всіх його учасників. Детальніше читайте у статті Володимира Кравченка "Україна - епізод у серіалі, сценарій якого пишемо не ми?.

За матерiалами Интерфакс, ZN.ua