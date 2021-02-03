Байден-профессиональный президент, на несколько этажей выше по профессионализму, чем предыдущий президент. Трамп это - бизнесмен

Внешняя политика Соединенных Штатов в отношении России будет отличаться при президенте Джо Байдене от той, какой придерживались в Белом доме, когда его главой был Дональд Трамп.

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"То, как будет вести себя президент Соединенных Штатов Джозеф Байден по отношению к России, знает только он. Конечно, его предыдущая история, предыдущий подход определяют подходы в будущем. Это профессиональный президент будет, однозначно. На несколько этажей выше по профессионализму, чем предыдущий президент Трамп. Президент Трамп - бизнесмен. Он не имел опыта и имел внутреннюю симпатию ко всем диктаторам", - сказал Смешко.

Он уточнил, что Трамп не скрывал своей симпатии к президенту РФ Владимиру Путину.

"В душе у [Трампа] более авторитарные подходы были к управлению. Джо Байден - это демократ, профессионал-политик, с очень длинным бэкграундом и опытом. И конечно, его подход к России будет отличаться. Я не думаю, что он будет так толерантно относиться к поведению России, как относился президент Трамп. По крайней мере он никогда не скажет: "Я верю больше президенту Путину, чем своему разведывательному сообществу", - подчеркнул Смешко.

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Байден вступил в должность президента США 20 января.

Слова о доверии Путину, которые упомянул Смешко, приписывают Трампу. Бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб рассказывал в 2019 году, что когда представители разведки пытались убедить Трампа, что Северная Корея может нанести по Америке удар баллистической ракетой, тот предпочел поверить в этом вопросе своему российскому коллеге. Путин тогда якобы заверил его, что у КНДР нет таких ракет.