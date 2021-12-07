Байден у четвер проведе розмову із Зеленським

Президент США Джо Байден після переговорів із російським колегою Володимиром Путіним зідзвониться з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер.

Про це заявив на брифінгу радник США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє кореспондент УНН.

"Після розмови відбулися переговори з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини. Вони були повідомлені про подробиці розмови", - сказав Салліван.

"Президент Байден у четвер проведе розмову з президентом Зеленським після вчорашньої розмови між Держсекретарем США та президентом Зеленським", - додав він.

Салліван також повідомив, що США повідомляють про результати переговорів Байдена з Путіним співробітників посольств країн НАТО і ЄС.

Байден також має намір сьогодні переговорити з представниками Сенату та Палати представників, додав він.

Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден завершили двосторонні переговори у форматі телемосту.

Переговори тривали дві години.

Сьогоднішня розмова двох лідерів - п'ята з моменту вступу Байдена на посаду американського президента. Раніше глави двох держав тричі спілкувалися телефоном, а в середині червня вони провели в Женеві очну зустріч.

Очікувалось, що темою сьогоднішньої розмови стане військове нарощування Росії навколо України та на її тимчасово окупованих територіях.

На початку зустрічі президенти обмінялися привітаннями. Байден, першим узявши слово, висловив надію на очну розмову з Путіним у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зараз зважує на можливість запровадження широкого спектру санкцій проти Росії, покликаних утримати президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

Українська влада та західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.