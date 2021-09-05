Байден відвідає Україну, але не в поточному році, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що президент США Джозеф Байден відвідає Україну, але не в поточному році.

Про це заявив в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері, передає Інтерфакс-Україна.

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що поки сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, досягнутих під час візиту президента України Володимира Зеленського в США.

За матеріалами "День".