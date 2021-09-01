Байден зробив заяву перед зустріччю із Зеленським

Президент США Джо Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського - він зазначив, що з нетерпінням чекає на цю зустріч.

Про це повідомляє йдеться в заяві Байдена на сторінці в Twitter.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України, територіальної цілісності і євроатлантичним прагненням, - написав президент США на сторінці в Twitter.

Нагадаємо, 31 серпня Зеленський розпочав візит до США. Сьогодні він проведе зустріч з американським президентом Джо Байденом. У Білому домі підтвердили візит українського президента. За матеріалами Слово і Діло.