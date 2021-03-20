"Безпека України не вимірюється в євро" - Стефанішина про можливу допомогу в обмін на санкції щодо "Північного потоку-2"

Віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи інформацію про начебто пропозицію Німеччини посилити адміністрації Байдена допомогу Україні в обмін на скасування санкцій США проти російського проєкту "Північний потік-2", заявила, що безпека і територіальна цілісність держави не вимірюються мільйонами доларів або євро.

Про це Стефанішина сказала в інтерв'ю "Укрінформу".

Вона підтвердила, що дійсно Німеччина і США ведуть переговори щодо реалізації російського проєкту і санкцій. Але припустила, що завершення будівництва "Північного потоку-2" розпочне новий виток інформаційної, гібридної агресії Росії проти України.

"Щодо України, то в нас дуже просте розуміння ситуації: безпека, територіальна цілісність України не вимірюються мільйонами доларів чи євро. І ми розуміємо, що запуск цього проєкту, безумовно, відкриває Російській Федерації двері для повноцінної агресії на нашу територію і створює сприятливі умови для підриву іміджу України як надійного енергетичного партнера. Ми вважаємо це частиною великої гібридної війни РФ. Завершення проєкту "Північний потік-2" розпочне лише новий виток цієї інформаційної, гібридної агресії", - висловилася Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції зауважила, що Німеччина є основним торговельним партнером України в ЄС. За її слів, станом на жовтень 2020 року Берлін інвестував в українську економіку 1,67 мільярда доларів й інвестиції з ФРН зростають. Втім, вона наголосила, що жодне економічне співробітництво не може підміняти питання національної безпеки та її гарантії, які під загрозою через будівництво газопроводу в обхід України.

"Під час форуму ми обговорювали нові проєкти, нові можливості для збільшення економічної співпраці. Питання водню є також пріоритетним, оскільки Україна зобов'язалася узгоджувати свою політики з цілями Європейського зеленого курсу (Green Deal). Ми говоримо про водень, про співробітництво у сфері акумуляторної економіки тощо. Але, звичайно, жодне економічне співробітництво не може підмінити питання національної безпеки та гарантій такої безпеки", - додала Ольга Стефанішина.

Як повідомлялося, 19 січня 2021 року США розширили санкції проти Російської Федерації. Зокрема, до санкційного списку потрапило судно "Фортуна" і його власник - компанія "КВТ-Рус", які беруть участь у прокладанні російського газопроводу "Північний потік-2".

Своєю чергою, Німеччина наполягає на завершенні будівництва трубопроводу. Віцеканцлер та міністр фінансів Олаф Шольц заявив, що проєкт закінчать. А німецька канцлерка Ангела Меркель назвала недоречним засобом санкції Сполучених Штатів проти газопроводу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Відео Новини світу: США ввели нові санкції проти російського "Північного потоку-2"

Сполучені Штати ввели нові обмеження проти російського газогону, який прокладають до Німеччини в обхід України. У списку - російське судно "Фортуна" та компанія, що займається прокладанням труб. Ще 18 компаній, як повідомили у держдепі, полишили Nord Stream 2 добровільно, щоб уникнути покарання.

За матеріалами ТСН. Ранок