Білорусь відреагувала на авіаблокаду з боку України

Посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту у зв'язку з ухваленням Україною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява оприлюднена на сайті білоруського посольства.

"У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має стосунку до України. Увагу зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що це нічим необґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин", - заявило посольство Білорусі.

Білоруські дипломати зазначили, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Белавіа", що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною до київського аеропорту "Жуляни" під загрозою застосування бойової авіації.

У диппредставництві наголосили, що шкоди від ухваленого українською стороною політичного рішення зазнає насамперед Україна і її громадяни.

"Авіаційна блокада, організована Україною, не дасть змоги громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України у розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей до України з огляду на необхідність використання для перельотів альтернативних аеропортів", - пояснили в посольстві.

Білоруська сторона розраховує, що "обурливе рішення" України з авіаційної блокади Республіки Білорусь, буде найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту "Мінськ" літака авіакомпанії Ryanair, наголошується у ноті.

Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.