Більшість фракції "Слуга народу" підтримає призначення Вітренко першим віцепрем'єром
Більшість фракції "Слуга народу" підтримає призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренко першим віцепрем'єром.
Питання розглянуть сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу". Про це в коментарі журналістам перед засіданням погоджувальної ради заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.
"Це питання (Ред.: кадрове про призначення Юрія Вітренко першим віцепрем'єром з питань енергетики) буде розглядатися на фракції (Ред.: "Слуги народу" сьогодні о 18-00). Скоріше за все, що воно буде розглядатися в парламенті. Чи буде провалено призначення Вітренка? На це питання важко сьогодні відповісти. Я думаю, що більшість фракції підтримає Вітренко",- заявив він.
Гетманцев додав, "що є питання до нього (Вітренко) у деяких колег. Сьогодні ввечері на фракції спробуємо на них відповісти. Проте, питання з газом та тарифами виконувача обов`язки міністра енергетики вдалося вирішити. Це позитивно. Тому прогнозую, що буде підтримка цієї кандидатури", - вважає нардеп.
Нагадаємо, що 18 грудня Верховна Рада не підтримала кандидатуру колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренко на посаду віцепрем'єр- міністра - міністра енергетики. За призначення Вітренко проголосували лише 186 народних депутатів. Проти проголосували 19 нардепів, утрималися - 88. Ще 43 не брали участі у голосуванні.
5 грудня джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" повідомили, що на фракційному засіданні за участю президента України шукатимуть голоси за призначення Юрія Вітренко на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики.
"Після звільнення в.о. міністра Ольги Буславець сектор енергетики залишається без очільника. Вітренко - креатура Ігоря Коломойського. Ще на стадії обговорення бюджету групі Коломойського обіцяли призначення Вітренко в обмін на голоси за бюджет на 21 рік. Тому група "За майбутнє" та люди Коломойського у фракції підтримають бюджет. Зрозуміло, що така перспектива, м'яко кажучи, не дуже подобається депутатам-мажоритарникам Ахметова", - розповів співрозмовник.
Держбюджет на 2021 рік справді було ухвалено голосами "слуг народу", "Довіри", "За майбутнє" і позафракційними.
Після проваленого голосування за призначення джерела LB.ua повідомили, що у фракції "Слуга народу" можуть повторно винести на розгляд Ради кандидатуру колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренко для призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики. Повторне голосування можливе у січні.
21 грудня Юрія Вітренко призначили на посаду виконувача обов'язків міністра енергетики України. За матеріалами LB.ua