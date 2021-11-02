Більшість українців не схвалює діяльності Зеленського, але дострокових виборів хоче меншість - соцопитування КМІС

Діяльність президента України Володимира Зеленського схвалюють 28,2% українців, не схвалюють - 56,9%, свідчать результати дослідження "Суспільно- політичні настрої населення", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-25 жовтня.

При цьому 43,4% респондентів підтримують проведення дострокових президентських виборів, 47,3% - дострокові парламентські вибори.

35,4% респондентів стверджують, що Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. 47,7% респондентів відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи й не мали надій на Зеленського.

Водночас у протестах з вимогою дострокових виборів президента України готові взяти участь 23,1% респондентів, з вимогою дострокових виборів до Верховної Ради - 24,1%.

71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямі. Про правильний напрям говорять 15%.

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю з використанням планшета (CAPI) 2028 респондентів, які проживають у 103 населених пунктах усіх підконтрольних уряду регіонів України. Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За матеріалами Інтерфакс-Україна.