Біля українських кордонів перебуває близько 90 тис. російських військових - Міноборони України

Згідно з інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на початок листопада 2021 року поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих Росією територіях було зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За заявою міністерства, вони уважно відстежують ситуацію, що склалася поблизу державного кордону України з Російською Федерацією та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької та Луганської областей.

"До її складу входять війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з'єднання та частини 4-ї, 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно- космічних сил збройних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгорнуто та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Протягом другого півріччя 2021 року поблизу кордонів України командуванням ЗС РФ було проведено серію широкомасштабних командно-штабних навчань.

"До них залучалися війська (сили) Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41 армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишилися в європейській частині Росії, зокрема, в районі населеного пункту Єльня, що на Смоленщині, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною", - наголошують в Міноборони.

Там додають, що Росія періодично "вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримки напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави".

Сьогодні Politico опублікувало супутникові знімки російських військ біля кордонів України. Їх зробила компанія Maxar Technologies. На фото - самохідна артилерійська установка та інша техніка у Єльні (Росія).

Нагадаємо, упродовж декількох останніх тижнів Росія знову почала стягувати свої війська та техніку до кордонів з Україною. Переміщення військ РФ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння у США та ЄС.

Нові переміщення російської армії не схожі на навчання, наголошує директор програми досліджень Росії у некомерційній аналітичній групі CNA у Віргінії Майкл Кофман. Однак у Міноборони України вважають, що маневри на кордоні є елементом інформаційно-психологічної дії.

На початку жовтня Північноатлантичний Альянс і Росія обмінялися дипломатичними ударами: російську дипмісію в НАТО скоротили удвічі через ворожі дії Москви, РФ у відповідь зупинила діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві та пригрозила закрити дипмісію взагалі. За матеріалами Міністерство оборони України, ZN.ua