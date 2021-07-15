Бизнесмена Жеваго не объявляли в международный розыск, — заявление пресс-службы бизнесмена

Пресс-службы бизнесмена, бывшего депутата Верховной Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго сообщает, что его не объявляли в международный розыск.

Об этом пресс-служба бизнесмена сообщила Українським Новинам.

"Пресс служба Константина Жеваго сообщает, что опубликованная СМИ информация о якобы объявлении господина Жеваго в международный розыск не соответствует действительности... По словам пресс-службы и адвокатов господина Жеваго, сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет", - говорится в нем. Подчеркнуто, что на сайте этой организации также отсутствует соответствующая информация.

"Мы знаем, что Интерпол рассматривает это дело, но окончательное решение еще не принято. Обращаем внимание, что ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы не убедительны и требуют тщательного изучения", - добавила пресс-служба.

Адвокаты Жеваго находятся в сотрудничестве со всеми заинтересованными органами, в том числе международными институтами, и предоставили всю исчерпывающую информацию. Подчеркнуто, что все обвинения в нарушении законодательства является юридически ничтожными, и в случае доведения дела до суда будут доказательно опровергнуты.

"Запущена очередная сплетня, чтобы дезинформировать его (Жеваго) партнеров и ввести в заблуждение общественность. Уголовное преследование господина Жеваго не основывается на законе. Это стало прямым следствием объявленной властями так называемой "борьбы с олигархами" и заговора крупных олигархических групп-монополистов, приближенных к власти, которые хотят уничтожить весь честный и прозрачный бизнес в Украине", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против компании Жеваго.

В Украине арестовали все активы и Константина Жеваго, которому НАБУ сообщило о подозрении в декларировании недостоверной информации на более 19 млн гривен.