Блінкен назвав свій візит в Україну продуктивним

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який приїжджав до України 6 травня, вважає, що його зустріч з президентом Володимиром Зеленським була продуктивною. Про це він написав у Twitter.

"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та з усіма, з ким я зустрівся", - написав глава американської дипломатії.

При цьому він нагадав, що Штати "сповнені рішучості перед лицем російської агресії" і готові підтримати проведення реформ в Україні.

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув в Україну ввечері 5 травня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумком зустрічі з Блінкеном заявив, що його візит є вагомим внеском у безпеку і успіх держав і всього євроатлантичного простору.

Під час пресконференції з президентом України Блінкен, серед іншого, сказав, що значна кількість військ Росії залишається біля кордонів з Україною. А президент назвав кількість російських військових в Криму, Донбасі і у наших кордонів.

Зеленський ухилився від питання про НАК "Нафтогаз", в той час, як Блінкен першою назвав реформу корпоративного управління, яку очікують від Києва. Глава Держдепу США знову нагадав про необхідність боротьби з корупцією в Україні, а Зеленський зазначив, що це буде фундаментальний рік у відносинах між Україною і США. За матеріалами ZN.UA